РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 19 авг. В Подольске на улицах Кирова и Ленина оптимизируют дорожное движение, сделают переразметку дорог, обустроят дополнительные поворотные полосы и перенастроят светофоры, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Благодаря нацпроекту «Безопасные качественные дороги» и программе «Долой глупые пробки», объявленной в текущем году губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым, в Подольске оптимизируют дорожное движение на центральных улицах - Кирова и проспекте Ленина.

«Комплексная оптимизация движения повысит безопасность автомобилистов и увеличит пропускную способность участков на 20-25%. Основные работы завершат до 10 сентября», - сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексей Гержик.

На улице Кирова вместо 6 полос будет 7 на каждом перекрестке: на примыканиях к Октябрьскому проспекту, бульвару Юности, улицам Парковая, Высотная, 50 лет ВЛКСМ, Стекольникова.

Уже сделали переразметку на перекрестках Ленина – Маштакова и Клемента Готвальда. В результате все развороты и левые повороты будут из карманов, а едущие прямо получат новую полосу и им не надо будет перестраиваться. Также организуют 2 новых левых поворота со стороны области – на улицах 50 лет ВЛКСМ и Маштакова, с Парковой улицы сделают регулируемый левый поворот в сторону центра.

9 светофоров на улице Кирова и проспекте Ленина от Октябрьского проспекта до улицы Павлика Морозова скоординируют между собой в режиме «зеленая волна». Это позволит водителям проезжать светофоры без остановок на зеленый свет.

На площади Ленина нанесут новую более информативную разметку, а также отменят правый поворот с Комсомольской улицы на проспект Ленина. Это нужно для разгрузки улицы и увеличения пропускной способности остальных направлений. Объезд возможен по нескольким маршрутам: через улицы Матросская и Большая Серпуховская, по улицам Февральская, Карла Маркса и Революционному проспекту. Благодаря новому режиму работы светофора можно будет быстрее выехать с Революционного проспекта.