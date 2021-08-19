РИАМО - 19 авг. Министр обороны России Сергей Шойгу проехал за рулем танка Т-80 по трассе «Танкового биатлона» в Алабине, сообщает Федеральное агентство новостей.

Шойгу проверил готовность площадки к соревнованиям в рамках «Армейских международных игр - 2021». Он остался доволен инфраструктурой полигона.

Кроме того, министр пожелал успехов российским экипажам боевых машин.

В этом году игры стартуют 22 августа. Конкурс продлится до 4 сентября. В нем примут участие команды более чем из 20 стран.