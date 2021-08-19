РИАМО - 19 авг. Центр им. Гамалеи модифицировал вакцину от коронавирусной инфекции «Спутник V» специально под штамм «дельта», сообщает «Интерфакс».

Глава центра, академик РАН Александр Гинцбург уточнил, что говорить о степени эффективности такой вакцины пока рано. Он также добавил, что высокие показатели смертности от Covid-19 при снижении заболеваемости связаны с этим штаммом. В будущем возможны и другие мутации.

«Те, кто не вакцинировался, у них инфекционный процесс протекает не за 2-3 недели, как с другими вариантами, а за 4-5 дней. А иммунная система наша с вами вырабатывает антитела за 10-12-14 дней. С другими вариантами коронавируса она успевала это сделать, а еще гениальные реаниматологи помогали продержаться заболевшим, пока иммунная система сработает. А в случае с «дельтой» они не успевают», - пояснил Гинцбург.

В РФ сегодня в гражданский оборот запущены вакцины «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник Лайт».

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в скором времени в России появится еще одна вакцина от коронавирусной инфекции.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>