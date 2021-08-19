РИАМО - 19 авг. Глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов проверил ход реконструкции детского сада №82 на Можайском шоссе в Одинцове. Дошкольное учреждение будет рассчитано на 120 мест – 5 групп детей в возрасте от 2 до 7 лет. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Завершение строительных работ запланировано на конец текущего года.

«Проверил качество и ход выполнения капитального ремонта в детском саду на Можайском шоссе. Вместе с родителями, которые приведут сюда детей, согласовываем решения по тем проблемам, которые появляются в процессе работ, – это вынос коммуникаций, установка забора и необходимых дополнительных средств безопасности», – сказал Иванов.

Он добавил, что планируется к декабрю закончить со стройкой, завезти необходимое оборудование, мебель, а открыть – перед Новым годом. Так, чтобы уже после январских каникул дети пошли в новый детский сад.

Капитальный ремонт включен в муниципальную программу «Образование» и финансируется за счет средств бюджета Одинцовского округа. Здание было построено в 1980 году. В 90-е годы его выкупили частные инвесторы. В прошлом году оно вновь перешло в муниципальную собственность. Был подготовлен проект капитального ремонта, который успешно прошел экспертизу. В этом году был подписан муниципальный контракт на проведение работ.