РИАМО - 19 авг. Сотрудники правоохранительных органов задержали двух уроженцев ближнего зарубежья 27 и 39 лет в Лотошине по подозрению в незаконном обороте наркотиков, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

По версии полиции, подозреваемые обустроили нарколабораторию в заброшенном частном доме в деревне Турово. Там они производили синтетические наркотики.

В этой лаборатории были обнаружены и изъяты два стеклянных лотка с порошкообразными веществами белого и желтого цветов, канистры и бутылки с различной жидкостью.

Кроме того, там же было найдено и само лабораторное оборудование. Экспертиза показала, что вещество - мефедрон и N-метилэфедрон массой 600 г.

Задержанные рассказали, что производили наркотики для дальнейшего сбыта на территории Лотошина через тайники-закладки.

По данному факту возбуждено уголовное дело.