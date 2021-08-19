РИАМО - 19 авг. В районе Митино, который находится на северо-западе столицы, обновляют бульвары, связывающие несколько микрорайонов. Также там появится экотропа, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Вдоль обновленных, вымощенных плиткой прогулочных маршрутов делаем газоны и цветники, высаживаем деревья и кустарники», - написал Собянин в своем личном блоге.

Он добавил, что для безопасности местных жителей появятся еще 500 новых светильников.

Мэр также отметил, что велосипедный маршрут будет продлен до Ландшафтного парка «Митино». Еще появятся места для тех, кто предпочитает активный отдых. В их число будут входить 28 обновленных детских и спортивных площадок, место для панна-футбола и настольных игр.

Прогулочные тротуары и дороги в 4 и 5 микрорайонах уже почти реконструировали.

Также этим летом появились новые дорожки в парке между ул. Генерала Белобородова и станцией «Пенягино». Рядом обновили газоны, установили новые лавочки и освещение.