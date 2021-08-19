РИАМО - 19 авг. На данный момент в районе Строгино благоустраивают 2 сквера, в Северном Тушине высадили свыше 800 деревьев и более 1 тыс. различных кустарников, а в Покровском-Стрешневе приводят в порядок сквер возле театра танца «Гжель», сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Градоначальник уточнил, что в Строгине обновляют скверы от улицы Маршала Катукова до Строгинского бульвара, а также от Строгинского бульвара до улицы Таллинской. Межквартальное пространство получит новый облик. Кроме того, для любителей велопрогулок прокладывают новые дорожки.

«Это не только места отдыха, но и пешие пути к станции метро и новому культурно-досуговому центру «Строгино», открывшему свои двери в этом году», - написал Собянин в своем личном блоге.

В Северном Тушине обновили бульвар на Туристской улице. Он связывает жителей 3 и 5 микрорайонов со станцией метро «Сходненская». Там облагородили детскую музыкальную площадку, места для тихого отдыха, высадили более 800 деревьев и кустарников.

Сквер возле театра «Гжель» в Покровском-Стрешневе появился больше полувека назад и стал одним из любимых мест для нескольких поколений москвичей. Текущее благоустройство придаст ему второе дыхание.

Там высадят деревья, кусты, цветы, положат газоны. Для ребят появится новая детская площадка с современным игровым комплексом, а рядом поставят спортивную зону с воркаутом. Центральное пространство - площадь перед входом в театр - преобразилось: там установили городские качели.

В Хорошево-Мневниках благоустроят сквер по ул. Берзарина, а также пешеходную зону во дворах на этой улице. Сквер ведет к станции МЦК «Зорге» и метро «Октябрьское Поле».

Тут обустроят пешеходную зону, детские площадки, скейт-парк и площадку для выгула животных. Еще появятся парковки на 150 машино-мест.

Еще 2 проекта благоустройства реализуют в районе Щукино. Один из них - парк в районе ул. Маршала Бирюзова и ул. Расплетина. Разнообразие лесной растительности там полностью сохранится, однако появятся тропинки из песка и гравия.

Второй проект охватывает сквер у кинотеатра «Юность»на ул. Маршала Рыбалко. Там приведут в соответствие с реальными маршрутами пешеходов планировочную структуру площади вокруг памятника танку Т-34.