РИАМО - 19 авг. Брать книги в библиотеках Москвы теперь можно по электронному читательскому билету, показав его штрихкод на мобильном телефоне. Об этом сообщает пресс-служба департамента информационных технологий города.

Книголюбам теперь доступна электронная версия читательского билета. Пластиковую карту больше брать с собой не обязательно. Штрихкод в смартфоне можно применять в 440 городских библиотеках.

Заммэра Москвы – руководитель аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина отметила, что это важный шаг связанный с цифровизацией библиотек.

«Оформив универсальный читательский билет, горожане могут использовать его электронную версию», - сказала Сергунина.

Читательский билет жители смогут оформить в любой библиотеке. Их выдали свыше 560 тыс. раз. Его электронная версия доступна на mos.ru.

Руководитель городского департамента информационных технологий Эдуард Лысенко добавил, что онлайн-карту невозможно забыть дома, она всегда будет у человека в смартфоне.