100 тысяч рублей за прививку: как поучаствовать в розыгрыше

Когда проведут лотерею
Российские власти утвердили правила розыгрыша денежных призов среди привившихся от ковида, соответствующий документ размещен на сайте правительства.
Согласно постановлению, розыгрыш пройдет с 1 сентября по 1 декабря 2021 года. Планируется определить 1 тысячу победителей, каждый из которых получит 100 тысяч рублей.
Как принять участие
В розыгрыше смогут поучаствовать граждане старше 18 лет, причем как россияне, так и иностранцы (и лица без гражданства), постоянно или временно живущие в России. Главное условие — пройденная вакцинация от коронавируса до момента проведения розыгрыша, то есть до 1 сентября. Дополнительной регистрации в лотерее не требуется — выбирать победителей будут среди граждан, данные которых содержатся в Едином регистре вакцинированных, с помощью генератора случайных чисел.
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Как узнать об итогах и получить приз
Результаты лотереи разместят на сайте бонусзаздоровье.рф и в средствах массовой информации. Победителей определят дважды за все время проведения лотереи. Им пришлют отдельные уведомления через личный кабинет на портале «Госуслуги» и push-уведомления.
Чтобы получить приз, нужно будет указать номер карты «Мир» в личном кабинете на «Госуслугах». Это можно сделать в течение трех месяцев с момента получения уведомления о выигрыше. Деньги поступят в течение полугода с даты проведения розыгрыша.
Отказать победителю в выплате могут в следующих случаях:
– спустя три месяца и более с момента получения уведомления о выигрыше гражданин так и не указал данные карты «Мир» на «Госуслугах»;
– пользователь указал некорректные или неполные данные на портале «Госуслуги»;
– банковская карта не прошла проверку на соответствие правилам национальной системы платежных карт.
Некорректные данные можно исправить на актуальные и повторно обратиться за выплатой в течение трех месяцев со дня розыгрыша.
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