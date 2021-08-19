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  2. 100 тысяч рублей за прививку: как поучаствовать в розыгрыше
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100 тысяч рублей за прививку: как поучаствовать в розыгрыше

Кто сможет поучаствовать в розыгрыше и что нужно для получения приза, читайте в материале РИАМО.
© РИАМО,   Пелагия Тихонова
1

Когда проведут лотерею

© РИАМО,   Пелагия Тихонова

Российские власти утвердили правила розыгрыша денежных призов среди привившихся от ковида, соответствующий документ размещен на сайте правительства. 

Согласно постановлению, розыгрыш пройдет с 1 сентября по 1 декабря 2021 года. Планируется определить 1 тысячу победителей, каждый из которых получит 100 тысяч рублей.

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2

Как принять участие

© РИАМО,   Александр Манзюк

В розыгрыше смогут поучаствовать граждане старше 18 лет, причем как россияне, так и иностранцы (и лица без гражданства), постоянно или временно живущие в России. Главное условие — пройденная вакцинация от коронавируса до момента проведения розыгрыша, то есть до 1 сентября. Дополнительной регистрации в лотерее не требуется — выбирать победителей будут среди граждан, данные которых содержатся в Едином регистре вакцинированных, с помощью генератора случайных чисел.

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3

Как узнать об итогах и получить приз

© сайт мэра Москвы

Результаты лотереи разместят на сайте бонусзаздоровье.рф и в средствах массовой информации. Победителей определят дважды за все время проведения лотереи. Им пришлют отдельные уведомления через личный кабинет на портале «Госуслуги» и push-уведомления.

Чтобы получить приз, нужно будет указать номер карты «Мир» в личном кабинете на «Госуслугах». Это можно сделать в течение трех месяцев с момента получения уведомления о выигрыше. Деньги поступят в течение полугода с даты проведения розыгрыша.

Отказать победителю в выплате могут в следующих случаях:

– спустя три месяца и более с момента получения уведомления о выигрыше гражданин так и не указал данные карты «Мир» на «Госуслугах»;

– пользователь указал некорректные или неполные данные на портале «Госуслуги»;

– банковская карта не прошла проверку на соответствие правилам национальной системы платежных карт.

Некорректные данные можно исправить на актуальные и повторно обратиться за выплатой в течение трех месяцев со дня розыгрыша.

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