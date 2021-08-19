100 тысяч рублей за прививку: как поучаствовать в розыгрыше

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Результаты лотереи разместят на сайте бонусзаздоровье.рф и в средствах массовой информации. Победителей определят дважды за все время проведения лотереи. Им пришлют отдельные уведомления через личный кабинет на портале «Госуслуги» и push-уведомления.

Чтобы получить приз, нужно будет указать номер карты «Мир» в личном кабинете на «Госуслугах». Это можно сделать в течение трех месяцев с момента получения уведомления о выигрыше. Деньги поступят в течение полугода с даты проведения розыгрыша.

Отказать победителю в выплате могут в следующих случаях:

– спустя три месяца и более с момента получения уведомления о выигрыше гражданин так и не указал данные карты «Мир» на «Госуслугах»;

– пользователь указал некорректные или неполные данные на портале «Госуслуги»;

– банковская карта не прошла проверку на соответствие правилам национальной системы платежных карт.

Некорректные данные можно исправить на актуальные и повторно обратиться за выплатой в течение трех месяцев со дня розыгрыша.

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