РИАМО - 19 авг. Из-за штормового ветра в Подмосковье 18 августа в 28 городских округах упали 148 деревьев, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области.

Вечером 18 августа на Московский регион обрушились ураганный ветер, ливень, прогремела гроза. МЧС объявляло экстренное предупреждение. Был также объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности.

В результате падения деревьев в Подмосковье никто не погиб и не пострадал. По данным на 6 часов утра 19 августа, все упавшие деревья распилили и убрали.

Были повреждены 19 машин в 10 городских округах. Из-за непогоды отключали свет в 34 населенных пунктах (973 дома) в 7 городских округах. В 03:50 19 августа электроснабжение восстановили.

В Подольске на территории завода «Зингер» из-за порыва ветра на проезжую часть обрушился 3-метровый кирпичный забор. Пострадал 1 человек, его госпитализировали.

Последствия непогоды устраняли 175 человек и 53 единицы техники.