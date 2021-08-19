РИАМО - 19 авг. В сервисе аренды городских пространств «Вместе с культурой» на портале mos.ru появилась возможность подборки помещений для разных мероприятий, в том числе съемок, выставок, круглых столов, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Теперь на обновленной странице пользователям доступно шесть тематических разделов с самыми популярными площадками.

На сегодняшний день сервис на портале mos.ru объединяет порядка 520 площадок для аренды в домах культуры, музеях и библиотеках столицы. Для того, чтобы забронировать помещение, надо выбрать услугу «Аренда городских пространств», подобрать подходящую площадку, определить дату, провести оплату и получить подтверждение бронирования.

Пользователи сервиса также могут выбрать помещения на карте или отсортировать их по популярности.

С начала работы сервис помог забронировать помещения в культурных центрах более 260 раз. При этом общее время аренды составило порядка 2 тыс. часов.