РИАМО - 19 авг. За прошедшие сутки в столице выпал 21 мм осадков, в Подмосковье – 33 мм, что составляет 27% и 42% от месячной нормы осадков, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец на своей странице в Instagram.

Он уточнил, что в четверг погоду будет определять холодный атмосферный фронт. Ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдут кратковременные дожди.

В Москве воздух прогреется до плюс 23-25 градусов, в Подмосковье – до плюс 21-26 градусов.

Вечером 18 августа на Москву и область обрушился ураган – сильный ливень со шквалистым ветром.