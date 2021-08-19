РИАМО - 19 авг. На западе столицы рядом с улицей Ивана Франко в районе Гвардейской и Полоцкой улиц построят надземный переход через первый Московский центральный диаметр и северный дублер Кутузовского проспекта, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Длина перехода составит около 100 метров. Каждый из спусков оборудуют лифтом», - рассказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

По его словам, конструкция обеспечит безопасный и быстрый переход через железную дорогу и проспект. Площадь постройки составит порядка 800 квадратных метров. Витражные павильоны на входах украсят футуристическими узорами.

На прилегающей к выходам территории проведут благоустройство, установят лавочки и парковки для велосипедов. Проект согласовала Москомархитектура.