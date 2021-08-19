РИАМО - 19 авг. Во взрослых и детских городских поликлиниках заработал цифровой паспорт участка, который содержит перечень пациентов с данными об их здоровье, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Благодаря новому цифровому паспорту участковые врачи могут отслеживать динамику изменений в показателях здоровья своих пациентов», - рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, в сервисе содержится информация о вызовах скорой помощи пациенту, его госпитализации, наличии острых инфекционных заболеваний или отклонениях в лабораторных исследованиях.

Кроме того, в цифровом паспорте участка есть данные со списком прикрепленных пациентов, их группой здоровья, наличии инвалидности, льгот и так далее.

Подробная информация, доступная в режиме реального времени, позволит быстрее назначать необходимые исследования и повысить качество медицинской помощи.