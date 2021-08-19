РИАМО - 19 авг. Директор по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов рассказал, что разработка лекарств от коронавируса ведется, но процесс занимает длительное время и больших денег, сообщает РИА Новости.

«Работы в этом направлении ведутся, но помимо создания самого вещества, нужно подобрать концентрацию, дозу, поэтому путь более продолжительный, чем при создании вакцин», - считает Горелов.



Он также напомнил, что существуют и другие инфекции для лечения которых нет лекарств, но против них есть вакцины. Например, корь и бешенство.

Также он добавил, что любое заболевание лучше профилактировать, нежели заниматься его лечением.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>