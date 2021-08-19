РИАМО - 19 авг. Сотрудники правопорядка задержали мужчину, устроившего переполох в московском районе Очаково-Матвеевское после семейной ссоры, сообщили РИАМО в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

«Причиной инцидента стала семейная ссора, мужчина был задержан сотрудниками в соседнем дворе, он доставлен в отдел для разбирательств. Сейчас угроз для безопасности жителей нет», — уточнили в пресс-службе.​

Ранее СМИ сообщали, что мужчина закрылся с ребенком в квартире и включил газ.

На место происшествия приехали сотрудники полиции и МЧС.