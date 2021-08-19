РИАМО - 19 авг. Член Общественной палаты РФ, гендиректор Центра поддержки прав москвичей Светлана Разворотнева отправила письму мэру Москвы Сергею Собянину, в котором предложила запустить в городе пилотный проект по строительству арендного жилья для малообеспеченных семей. Об этом пишет газета «Известия».

В письме также сказано, что после реализации проекта в Москве это нововведение можно применить и в остальных российских регионах.

В обращении подчеркивается, что сейчас россияне могут решить свой жилищный вопрос только с помощью ипотеки. Но, по словам Разворотневой, кредит на жилье не всем доступен.

«От 35 до 50% семей не могут позволить себе покупку нового жилья. Для таких семей необходимо строить наемное жилье с субсидированной арендной ставкой», — говорится в письме Собянину.

По мнению автора идеи, строительство квартир для аренды целесообразно семьям, которые стоят на жилищном учете.

Между тем первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Аркадий Чернецкий рассказал, что возведение таких арендных домов не выгодно для инвесторов.

Эксперты подчеркивают, что простой жилой дом окупается за 25-30 лет, а коммерческий проект – за 3-4 года.