РИАМО - 19 авг. В МВД России подготовили несколько предложений, которые позволяют упростить процедуру прохождения техосмотра для автомобилей, сообщает «Коммерсант».

В частности, предлагается не проверять стеклоомыватели, уровень шума, не выполнять замер загрязняющих веществ в выхлопе. Также предлагают не проверять наличие аптечки, огнетушителя и подтеков «рабочих жидкостей» из двигателя.

Предложения разработаны в дополнение к уже обнародованной ведомством идее об отмене обязательного ТО для легковых авто и мотоциклов.

«Все предложения ГИБДД в части оптимизации процедуры противоречат самой системе техосмотра, основной целью которой является повышение безопасности дорожного движения»,— сказал глава Союза операторов техосмотра Максим Бурдюгов.

Он отметил, что отмена некоторых проверок поможет незначительному повысить пропускную способность пунктов техосмотра, однако важность всей процедуры будет под сомнением.

А гендиректор некоммерческого партнерства станций диагностики «Безопасность и транспорт» Ярослав Васичков высказал мнение, что некоторые проверки не влияют напрямую на безопасность движения. В качестве примера он привел наличие аптечки или огнетушителя.