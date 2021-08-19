РИАМО - 19 авг. В центре Москвы в Колпачном переулке началась реставрация двух исторических усадеб, которые принадлежали семье промышленников по фамилии Кноп, работы планируют завершить в 2023 году, сообщается на официальном сайте мэра города.

«Подготовка к реставрации этих объектов длилась около двух лет. <…>. Интерьерам вернут облик конца XIX — начала XX века», - рассказал руководитель департамента культурного наследия столицы Алексей Емельянов.

По его словам, в усадьбах Андрея Львовича Кнопа и Четверикова — Кнопа обнаружили оригинальные элементы интерьера, которые скрывались под слоями краски. Например, альфрейную живопись или керамические воздуховоды.

Все белемниты будут отреставрированы. Кроме того, специалисты приведут в порядок комнаты, а также лестницы, двери и окна. Фундаменты зданий укрепят, заменят инженерные коммуникации. Фасадам и ограде построек вернут исторический облик.

Реставрацию усадеб в Басманном районе могут завершить в 2023 году. После этого в усадьбе Андрея Львовича Кнопа по адресу: Колпачный переулок, дом 5, строения 1–4, 6 может появиться фамильный музей династии промышленников. В настоящее время этот проект находится на рассмотрении в Мосгорнаследии.