РИАМО - 19 авг. Более 120 своих работ прислали участники конкурса фотографий «Карта «Тройка»: новые достопримечательности Москвы», сообщается на официальном сайте мэра города.

Снимок победителя напечатают на проездных билетах транспорта Москвы. Это изображение также может появиться и на карте «Тройка» в конце сентября лимитированным тиражом.

Кроме того, победители фотоконкурса получат сертификат на 50 тыс. рублей. Его можно будет потратить на покупку фототехники.

Участникам конкурса предложили на выбор 12 городских достопримечательностей. Снимки нужно прислать до конца дня 23 августа. Голосование за лучшую работу пройдет на портале «Активный гражданин» с 30 августа по 20 сентября. Чаще всего участники делают фото Северного речного вокзала и экотропы на ВДНХ.

Победителем прошлогоднего конкурса стал Александр Любарский, который сделал снимок парка «Ходынское поле».