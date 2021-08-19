РИАМО - 19 авг. Новый сервис на портале mos.ru позволяет направить данные о проведении плановой поверки или установке приборов учета воды в управляющую компанию, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Он (сервис - ред.) доступен для жителей домов, где управляющая компания заключила договор с единым диспетчерским центром и с офисами «Мои документы» по начислению платы за жилищно-коммунальные услуги», - говорится в сообщении.

Кроме того, пользователям сервиса понадобится полная учетная запись на портале mos.ru. Сервис позволяет подать сведения о поверке или вводе водосчетчиков в эксплуатацию в любое удобное время.

Услуга доступна в разделе «Жилье, ЖКУ, двор». Там появится перечень счетчиков, которые находятся в квартире. Проверка заявлений о поверке или замене водосчетчиков занимает до 15 рабочих дней. Информация о статусе проверки доступна в личном кабинете на mos.ru.