РИАМО - 19 авг. На московских дорогах в четверг вечером могут возникнуть 7-балльные пробки, на данный момент загруженность дорог составляет 3 балла, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

В настоящий момент движение в центр затруднено на Ярославском шоссе, шоссе Энтузиастов и Волгоградском проспекте.

Нормально едут машины на Ленинском проспекте, Звенигородском шоссе и Мосфильмовской улице.

Проблемы с движением могут возникать из-за дорожных работ. Сейчас они идут на Волоколамском шоссе, 53 км, 31 км МКАД, проспекте Мира.