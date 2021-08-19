РИАМО - 19 авг. Начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин сообщил, что на предстоящих выходных в Москве и области похолодает до +19 градусов, в темное время суток температура опустится до плюс 11 градусов, сообщает ТАСС.

Таким образом, температура в регионе снизится на 8-10 градусов и станет близка к климатической норме.

В четверг в Москве и Московской области температура воздуха составит 20-25 градусов тепла, пройдет дождь.

Ранее синоптик сообщил, что 18 августа в столице был последний жаркий день.