РИАМО - 19 авг. Певица Земфира рассказала, что пандемия коронавируса практически уничтожила ее профессию и она устала работать «вхолостую», сообщает Газета.ru.

«Пандемия жестко ударила по всем, но мою профессию она просто уничтожила. Честно признаться, я больше ничего не хочу - ни концертов, ничего. И потерянные билеты ничто в сравнении с потерянной профессией», — написала певица на своей странице «ВКонтакте».

По словам певицы, на этот год у нее были большие планы. Но при этом – «ноль концертов», подчеркивает Земфира.

Также она попросила своих фанатов привиться от коронавируса.

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