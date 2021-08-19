РИАМО - 19 авг. Участники онлайн-голосования смогут получить баллы по акции «#ВыбираемВместе» программы «Миллион призов» и потратить их на покупку товаров в шести сетевых аптеках, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Победители акции смогут получить 10 тыс., 25 тыс., 50 тыс. и 100 тыс. баллов (один балл равен одному рублю). Этот выигрыш можно потратить на покупку у партнеров программы. Можно купить лекарства, косметику, продукты, одежду. А еще на баллы можно приобрести ювелирные изделия или отдать на благотворительность.

Кроме того, в качестве приза можно выиграть машину и однокомнатную квартиру в Москве. В ходе акции разыграют свыше 250 тыс. призов.

Присоединиться к акции «#ВыбираемВместе» могут те, кто прошел регистрацию и принял участие в онлайн-голосовании с 17 по 19 сентября.

Заявки принимают до конца дня 13 сентября от москвичей возрастом 18 лет на момент голосования, а также с полной учетной записью на портале mos.ru.