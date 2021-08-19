РИАМО - 19 авг. На обработку земельных участков от борщевика Сосновского в Московской области вышли 50 человек, осужденных за нетяжкие правонарушения. В дальнейшем планируется увеличить число осужденных, привлекаемых к этой работе. Об этом РИАМО сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский.

«Работы по удалению борщевика в регионе сегодня также выполняют 50 осужденных за нетяжкие правонарушения и приговоренные к обязательным работам. Они работают в 11 городских округах Московской области. Наибольшее количество осужденных – 9 человек – работают в Истре, 8 – в Клину, по 6 человек – в Волоколамском, Талдомском городских округах и Щелкове», - сказал Воскресенский.

По словам министра, привлеченные к работам люди выполняют механическое скашивание растений косилками, триммерами, а также выкапывание корневой системы лопатами. Каждому работнику выданы средства индивидуальной защиты, инструмент и оборудование, проведено обучение и даны рекомендации о мерах безопасности при обработке опасных растений.

«В дальнейшем планируется привлечь на обязательные работы по покосу борщевика в Подмосковье до 275 осужденных. Работы с их помощью будут вестись в 22 городских округах Московской области», - отметил Воскресенский.

Министр добавил, что наибольшую территорию от ядовитого сорняка вышедшие на работу по покосу борщевика осужденные обработали в городском округе Клин. Здесь скошено борщевика на 37,2 га земли. Также более 22,5 га обработали от борщевика в Ступине.