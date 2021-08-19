РИАМО - 19 авг. Москва закупит 400 электробусов по контрактам жизненного цикла сроком на 15 лет, цена договоров – более 24 млрд рублей, сообщается на официальном сайте мэра города.

По словам заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, за три года мегаполис заключил семь контрактов жизненного цикла на покупку электробусов на сумму более 60 млрд рублей.

В 2021 году победителями конкурсов на поставку электробусов стали ООО «Русские автобусы — Группа ГАЗ» и ПАО «КамАЗ».

По условиям контракта поставщик должен обеспечить работу техники на протяжении всего срока действия договора.