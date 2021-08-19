РИАМО - 19 авг. Опубликована закупка на поставку инструментов в рамках реализации национального проекта «Образование», продукция будет закупаться в Дмитровский округ и Егорьевск, сообщила председатель комитета по конкурентной политике Московской области Елена Волкова.

В Единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении электронного аукциона на поставку инструментов. В закупке участвуют два муниципальных образования Дмитровский г.о. и г.о. Егорьевск.

Закупаются следующие инструменты: тиски слесарные, электролобзик, заточной станок для сверл, строительный пылесос, шуруповерт, дрель ударная электрическая, набор слесарно-монтажный, аппарат для раструбной сварки пластиковых труб, станок деревообрабатывающий многофункциональный, дисковая пила, пила торцовочная, ленточная пила, станок шлифовальный и другое.

Поставка инструментов осуществляется в рамках государственной программы «Образование» и финансируется за счет средств федерального бюджета (в рамках реализации национального проекта), бюджета Московской области и городских округов Московской области.

Поставку товара планируется осуществить в течение 30 дней с момента заключения контракта.

Ранее РИАМО сообщало, что с 9 по 13 августа 2021 года комитетом по конкурентной политике Московской области на торги выставлено 66 объектов. Так, для ведения бизнеса можно взять в аренду земельный участок под объекты придорожного сервиса площадью 3 524 кв. м в Солнечногорске. Начальная цена — 2,956 млн руб./год.