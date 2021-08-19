РИАМО - 19 авг. В четверг в Москве и Московской области температура воздуха составит 20-25 градусов тепла, пройдет дождь, сообщается на сайте «Метеоновости».

Максимальная температура воздуха в столице составит плюс 22-24 градуса, по области - плюс 20-25 градусов.

При этом температура воздуха понизится, но ее среднесуточное значение останется выше нормы на 3-4 градуса.

Ранее синоптик сообщил, что 18 августа был последний жаркий день этого лета.