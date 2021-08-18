РИАМО - 18 авг. За полгода в Подмосковье сдали в эксплуатацию 3,65 миллиона квадратных метров жилья, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«В Подмосковье строят много. Мы за полгода сдали 3,65 млн квадратных метров жилья. Это и многоквартирные (дома - ред.), и ИЖС (индивидуальное жилищное строительство - ред.)», - рассказал Андрей Воробьев в интервью на телеканале «Россия 24».

По словам губернатора, в регионе действует новый стандарт жилищного строительства, который пользуется большим запросом у жителей. Например, люди хотят жить в домах со дворами, где есть места для колясок, велосипедов и нет машин.

«Мы много разговаривали и с теми, кто строит, и с теми, кто покупает жилье. Такой запрос существовал, и сейчас мы его с 8 августа формализовали», - отметил Воробьев.

Основные принципы новых стандартов жилищного строительства заключаются в следующем: приоритет – дворам без машин, комплексное благоустройство, безбарьерная среда: удобные и безопасные подъезды без ступеней, лестниц и пандусов, просторные вестибюли с колясочными, запрет на мусоропроводы, визуально привлекательные фасады с обязательным остеклением балконов и лоджий.