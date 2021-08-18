РИАМО - 18 авг. В каждом подмосковном городе создадут инфраструктуру для любителей кататься на велосипедах, до конца года в регионе появятся сотни километров велодорожек, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«У нас уже будут к концу года сотни километров велодорожек. <…> Всех жителей Подмосковья обеспечим веломаршрутами. Где-то чуть раньше, где-то чуть позже. Связываем парки», - сказал Воробьев в интервью на телеканале «Россия 24».

Губернатор также отметил высокий запрос жителей на передвижение на велосипедах и самокатах. Он подчеркнул, что велодорожки будут появляться во всех городах Подмосковья. Быстрее всего их можно проложить в лесопарках.

«Мы поставили задачу, чтобы в следующем году ты мог зайти на «Яндекс», нажать «Велосипедные маршруты по Подмосковью» и совершенно спокойно ехать из Одинцова в Рузу, из Мытищ в Санкт-Петербург. Даже такой проект у нас существует», - добавил Воробьев.