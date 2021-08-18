РИАМО - 18 авг. Власти Московской области ожидают, что число заявок на социальную газификацию в регионе до конца текущей недели составит около 70 тысяч, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Это (программа «Социальная газификация» - ред.) коснется 115 тысяч домовладений. <…> До конца недели получим 70 тысяч заявок. Это меньше чем за 2 месяца», - рассказал Андрей Воробьев в интервью на телеканале «Россия 24».

Губернатор также добавил, что на газификацию населенных пунктов за два года в Подмосковье потратят от 14 до 16 миллиардов рублей. В среднем цена проводки газа к дому обходится жителям в 100 тысяч рублей.

Программа социальной газификации в Подмосковье реализуется по поручению президента РФ Владимира Путина. В населенных пунктах, вошедших в программу, подведение газа к участкам проводится бесплатно для жителей в беззаявительном порядке. Домовладельцу необходимо только оплатить проведение газа на своем участке.

Как подать заявку на подключение газа по программе социальной газификации онлайн>>