РИАМО - 18 авг. В Московской области вступили в силу новые стандарты жилищного строительства, одними из главных принципов новых стандартов стало внедрение дворов без машин, комплексное благоустройство территорий и создание безбарьерной среды, сообщает пресс-служба комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.

Зампред правительства Московской области Максим Фомин и министр правительства региона по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко пообщались с крупнейшими застройщиками Подмосковья в рамках онлайн-встречи. Всего в совещании приняли участие представители более 30 строительных компаний.

«Губернатором Московской области Андреем Воробьевым поставлена перед градостроительным блоком региона стратегически важная задача – новое жилищное строительство должно обеспечивать комфорт для жителей и отвечать высоким стандартам качества. Застройщики, реализующие свои проекты на территории Подмосковья, должны понимать, что теперь они будут работать по новым правилам. А эти правила - Стандарты жилищного строительства - разработаны с целью повышения качества жизни в регионе», - сказал Гордиенко.

Он пояснил, что основные принципы данных стандартов заключаются в следующем: приоритет – дворам без машин, комплексное благоустройство, безбарьерная среда: удобные и безопасные подъезды без ступеней, лестниц и пандусов, просторные вестибюли с колясочными, запрет на мусоропроводы, визуально привлекательные фасады с обязательным остеклением балконов и лоджий

Отдельное внимание в новых утвержденных стандартах уделяется домам под переселение, которые будут реализовываться по программе реновации ветхого жилья в рамках комплексного и устойчивого развития территории.

«Квартиры под переселение будут предоставляться жителям с отделкой комфорт-класса, уже готовыми к проживанию. Стандартами определены комфортные планировочные решения жилья, отделка предусматривает использование современных строительных материалов: качественного ламината, керамогранита, плитки», - добавил Гордиенко.

Кроме того, будут устанавливаться металлические входные двери и деревянные межкомнатные с фурнитурой, энергоэффективные окна, санузлы и кухни будут оборудованы сантехникой.

В домах под реновацию застройщики будут устанавливать скоростные современные лифты и системы видеонаблюдения «Безопасный регион». Также предусматривается удобная уличная навигация и навигация подъездов.

О старте программы реновации в Подмосковье Андрей Воробьев говорил в своем ежегодном обращении в конце апреля. По данной программе планируется переселять жильцов ветхих бараков, старых хрущевок и малоэтажек, построенных в годы войны.



В настоящее время в Московской области ведется работа по определению пилотных площадок под реновацию. При выборе домов для расселения власти будут учитывать мнение жителей. Расселение, по прогнозам, может начаться уже в 2023 году.