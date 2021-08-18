РИАМО - 18 авг. Вблизи деревни Путилково городского округа Красногорск построят трехэтажную школу на 1 250 учеников. Мособлархитектура согласовала архитектурно-художественный облик здания, сообщает пресс-служба комитета.

«В проекте школа образует замкнутую композицию с внутренним двором по центру. Арка связывает его с прилегающей благоустроенной территорией. Центральным элементом школьной рекреационной зоны станет амфитеатр со сценой, где можно проводить открытые уроки или отдыхать на переменах. Яркое современное пространство здания сделает процесс обучения качественно лучше и интереснее», - сказал министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

Архитектурный образ здания развивает идею детского конструктора LEGO: каждый блок фасада выступает как отдельный элемент – кирпичный, цветной или с эффектом деревянной поверхности. Для наилучшего естественного освещения широко используется витражное остекление. В отделке сочетается клинкерный кирпич и светлая штукатурка.

В зоне входной группы применены металлическими ламели с фактурой дерева. Визуально входы в начальную и среднюю школу объединены, при этом организовано разделение потоков детей.

Планировочным ядром школы является атриум с центральной лестницей – пространство для отдыха и общения учеников, также подходящее для проведения открытого урока или собрания. В отделке интерьеров применяются современные материалы природных цветов и фактур.