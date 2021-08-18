РИАМО - 18 авг. Более 1 млн родителей подмосковных учеников получили президентские выплаты в размере 10 тыс. рублей для подготовки детей к 1 сентября, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Не только школьники, до 18 лет дети могут учиться в колледжах и даже в университете. Соответственно, у нас порядка 1,05 млн человек получили эту президентскую выплату», - сказал Воробьев в интервью на телеканале «Россия 24».

Губернатор отметил, что выплаты производились проактивно - это удобный формат для получателей, при котором не требуется собирать справки.

Ранее заместитель председателя правительства Московской области - министр социального развития региона Ирина Каклюгина сообщила, что подмосковные семьи с невысокими доходами могут получить губернаторский школьный набор – рюкзак со всеми необходимыми письменными принадлежностями. Рюкзаки доставляют семьям на дом.

10 тысяч рублей к учебному году: как получить выплату на школьника>>