РИАМО - 18 авг. На следующей неделе в Подмосковье заложат строительство 30 новых школ, которые должны открыться в 2023 году, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Буквально на следующей неделе закладываем следующие 30 школ для того, чтобы дети туда пошли в 2023 году», - сказал Воробьев в интервью на телеканале «Россия 24».

Губернатор подчеркнул, что в крупных подмосковных городах идет активное строительство образовательных учреждений. Большой запрос на новые школы существует в Подольске, Балашихе, Мытищах и Химках.

Воробьев уточнил, что строительство одной школы занимает 18-24 месяца.

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