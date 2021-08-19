РИАМО - 19 авг. В четверг пройдет Всероссийский экспертный марафон по вопросам ипотечного кредитования. Мероприятие состоится в онлайн-формате.

«Ипотечный марафон» даст ответы для тех граждан, которые только планируют взять ипотечный кредит, которые уже оформили ипотеку, а также тех, кто оказался в трудной ситуации. На вопросы россиян ответят эксперты, участники ипотечного рынка, представители власти, финансисты, юристы, психологи, общественники.

Мероприятие начнется в 10:00 в соцсетях «ВКонтакте», «Одноклассники», Instagram, Facebook, а также в Telegram. Кроме того, трансляция будет доступна в аккаунтах Минфина России и «ДОМ.РФ».

Мероприятие организуют Минфин России, институт развития в жилищной сфере «ДОМ.РФ» при участии Центробанка РФ и центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России.​