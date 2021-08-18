РИАМО - 18 авг. В новом учебном году подмосковные дети пойдут в школу и будут заниматься в очном формате, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Мы готовимся к линейкам. Соответственно, очный режим. Дети, родители, первоклассники», - сказал Воробьев в интервью на телеканале «Россия 24».

Он отметил, что все школы в регионе готовы принять учеников. Всего в новом учебном году в областные школы пойдут 985 тыс. детей, в том числе 115 тыс. первоклассников.

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