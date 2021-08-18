РИАМО - 18 авг. Заведующий детской клиникой роддома №4 при ГКБ имени В. В. Виноградова Владислав Зяблицкий считает, что знакомить ребенка со смартфоном и другими гаджетами стоит не ранее двухлетнего возраста, сообщает «МИР 24».

«Детям до двух лет лучше совсем не давать гаджеты, но если вдруг такое желание есть, то лучше организовать совместный просмотр образовательных программ с малышом. Во время него нужно пояснять, что происходит на экране», - сказал Зяблицкий.

Врач предостерег от показа малышу приложений с большим количество звуков и анимации. По его словам, в таком случае ребенку будет сложно следить за действиями на гаджете.

Директор Центра раннего развития «Подсолнухи» Наталия Великовская назвала негативные последствия использования гаджетов детьми. По ее словам, это приводит к проблемам с запоминанием материала, а также физическим нарушениям - отсутствию осанки и ослаблению мышц.

«К тому же привычка видеть быстро меняющиеся картинки современного видеоконтента приводит к тому, что ребенку просто трудно будет смотреть в школе на доску, потому что по ней ничего не бегает и не мельтешит. Так формируется нарушение внимания и концентрации», - объяснила эксперт.