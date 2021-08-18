РИАМО - 18 авг. Все подмосковные школы, включая 18 заново построенных учреждений, готовы принять учеников 1 сентября, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«18 новых школ мы открываем. Заканчиваем капитальные ремонты. И, соответственно, все школы к 1 сентября у нас готовы», - сказал Воробьев в интервью на телеканале «Россия 24».

Воробьев отметил, что в новом учебном году областные школы примут 985 тыс. детей.

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