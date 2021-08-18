РИАМО - 18 авг. В городских округах Клин и Солнечногорск планируют газифицировать по президентской программе социальной газификации 7660 домовладений, сообщает пресс-служба министерства энергетики Подмосковья.

Старт программы по социальной газификации был дан два месяца назад. За это время штаб по реализации программы под руководством вице-губернатора Московской области Евгения Хромушина собрался в 10 раз.

На встречу пришли главы городских округов и представители смежных организаций старосты населенных пунктов. На этой неделе - из городского округа Клин и Солнечногорск.

В этих городских округах до конца года суммарно планируется газифицировать 7660 домовладений, а значит доступ к использованию ресурса получат свыше 18,5 тыс. жителей. Уже заключено 193 комплексных договора на социальную газификацию.

«Если газопровод не был ранее подведен в населенный пункт, то в этом случае домохозяйства также без привлечения средств граждан будут газифицированы в рамках совместной программы правительства Московской области и Газпрома, рассчитанной на период до 2025 года», - отметил вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин.

Он уточнил, что программа коснется еще 14 тыс. человек и губернаторской программы «новая газификация», которая позволит до 2030 года дополнительно газифицировать домохозяйства, в которых проживает 72 тыс. человек.

Участники заседания также отметили, что важно не просто подвести газ, но еще и обслуживать газовое оборудование.

«Заключить договор на техническое обслуживание газового оборудования необходимо каждому абоненту газоснабжения. Это важно в первую очередь для обеспечения безопасности жителей Подмосковья и их домовладений», - отметил министр энергетики Московской области Александр Самарин.

Программа социальной газификации в Подмосковье реализуется по поручению президента РФ. В населенных пунктах, вошедших в программу, подведение газа к участкам проводится бесплатно для жителей в беззаявительном порядке. Домовладельцу необходимо только оплатить проведение газа на своем участке.