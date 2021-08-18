РИАМО - 18 авг. В Москве разыграли последние пять автомобилей среди вакцинированных от Covid-19 граждан, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
Машины выиграли Кристина Равилевна, Бурулкан Оводоевна, Галина Гавриловна, Максим Юрьевич, Мухамед Мидхатович. Они привились от коронавируса с 9 по 15 августа. Победителей определили случайным образом в прямом эфире на телевидении.
Чтобы забрать приз, им нужно дождаться звонка от организаторов с телефонного номера: +7 (495) 870-36-00.
В Москве можно бесплатно сделать прививку от Covid-19 по предварительной записи в одном из центров вакцинации на базе поликлиник, а также без записи в точках работы выездных бригад в популярных общественных местах.
С начала конкурса разыграли 35 авто. Каждый автомобиль стоит около 1 млн рублей.
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