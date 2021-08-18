РИАМО - 18 авг. На жительницу столицы во время непогоды упало дерево, ей потребовалась помощь врачей, сообщает Федеральное агентство новостей.

Происшествие случилось вечером в среду на улице Генерала Глаголева. 53-летняя женщина находилась на остановке по дороге на работу.

Упавшее дерево также разрушило остановочный павильон.

Прибывшие врачи скорой помощи погрузили пострадавшую в машину и начали оказывать ей помощь на месте.

В среду в Москве прошел сильный дождь. Он сопровождался штормовыми порывами ветра. Кроме того, прогремела гроза.

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