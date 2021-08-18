РИАМО - 18 авг. В среду прошла контрольная сборка скульптур мемориального комплекса «Князь Александр Невский с дружиной». Мероприятие прошло на базе Художественного комбината в Химках, сообщает пресс-служба Российского военно-исторического общества.

Вскоре этот монумент планируют установить на берегу Чудского озера.

Собранная скульптура включает фигуру самого Александра Невского на коне, двух всадников по флангам и шести витязей.

«Здесь, так называемая, «молодшая дружина» выставлена - это молодые ребята. Если вы помните, Невский получил свое прозвище после победы в битве на Неве. Она состоялась, когда Александру было 19 лет. А в сражении на Чудском озере рядом с ним был младший брат Андрей, которому на момент битвы исполнилось 14 лет. Его изображение здесь тоже есть», - рассказал заместитель председателя Российского военно-исторического общества Николай Овсиенко.

Комплекс создан по поручению президента РФ Владимира Путина. Возведением мемориала занимается Российское военно-историческое общество (РВИО) при поддержке министерства обороны РФ.

Автор композиции – скульптор Виталий Шанов. Мемориал выполнен из бронзы.

Под ногами русских витязей доспехи поверженного врага. Наверху - изображение «Спаса Нерукотворного» на главном знамени воинства. Скульптуры высотой 15 м будут установлены на 6-метровом насыпном кургане. Транспортировке скульптур на место установки в Псковскую область предшествует контрольная сборка деталей.

«Я запечатлел образ Александра Невского – победителя. Характер, образ, эмоции – все это есть в «портрете» из бронзы. Мы последние, кто увидел его так близко, на уровне глаз. Вскоре он поднимется на 6-метровую высоту, и взгляд Александра Невского будет обращен не на нас, а чуть выше – из истории в вечность», - рассказал скульптор.

Уже на следующей неделе начнется установка скульптуры на берегу Чудского озера.