РИАМО - 18 авг. В среду прошла контрольная сборка скульптур мемориального комплекса «Князь Александр Невский с дружиной». Мероприятие прошло на базе Художественного комбината в Химках, сообщает пресс-служба Российского военно-исторического общества.
Вскоре этот монумент планируют установить на берегу Чудского озера.
Собранная скульптура включает фигуру самого Александра Невского на коне, двух всадников по флангам и шести витязей.
Комплекс создан по поручению президента РФ Владимира Путина. Возведением мемориала занимается Российское военно-историческое общество (РВИО) при поддержке министерства обороны РФ.
Автор композиции – скульптор Виталий Шанов. Мемориал выполнен из бронзы.
Под ногами русских витязей доспехи поверженного врага. Наверху - изображение «Спаса Нерукотворного» на главном знамени воинства. Скульптуры высотой 15 м будут установлены на 6-метровом насыпном кургане. Транспортировке скульптур на место установки в Псковскую область предшествует контрольная сборка деталей.
«Я запечатлел образ Александра Невского – победителя. Характер, образ, эмоции – все это есть в «портрете» из бронзы. Мы последние, кто увидел его так близко, на уровне глаз. Вскоре он поднимется на 6-метровую высоту, и взгляд Александра Невского будет обращен не на нас, а чуть выше – из истории в вечность», - рассказал скульптор.
Уже на следующей неделе начнется установка скульптуры на берегу Чудского озера.
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