РИАМО - 18 авг. Из-за сильного ветра в столице повреждено 24 автомобиля и повалено 49 деревьев, пострадавших среди людей нет, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

В среду в Москве прошел сильный дождь. Он сопровождался штормовыми порывами ветра. Кроме того, прогремела гроза.

«Все городские системы жизнеобеспечения работают в штатном режиме, несмотря на серьезное ухудшение погоды в столичном регионе. Благодаря принятым превентивным мерам коммунальным службам удалось не допустить аварийных отключений», - сказали в пресс-службе.

Больше всего осадков выпало на северо-западе и севере города - около 19 мм, что составляет почти 25% от месячной нормы.

Коммунальные службы работают над ликвидацией последствий непогоды.

Жителям рекомендовали быть внимательнее на улице, соблюдать правила личной безопасности, а также не укрываться от непогоды под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.

На улицах столицы дежурят 300 бригад и около 290 единиц техники ГУП «Мосводосток».