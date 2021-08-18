РИАМО - 18 авг. В среду в Москве прошел грозовой ливень, однако почти весь общественный транспорт работал в штатном режиме. Движение осуществляется в графике, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Непогода не повлияла на движение поездов метро. На станциях и инфраструктуре столичной подземки подтоплений нет.

Дождь и гроза оказали незначительное влияние на работу наземного транспорта. Во время ливня некоторые участки проезжей части подтопило, из-за чего случились временные затруднения в движении.

В некоторых районах города из-за наклонившихся на контактную сеть веток деревьев задерживались трамваи. На всех участках движение уже восстановлено.

Автобусы и электробусы работают штатно.

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