РИАМО - 18 авг. Глава городского округа Мытищи Виктор Азаров проверил, как завершается строительство двух важных социальных объектов в 16-м микрорайоне, речь идет о взрослой поликлинике и многофункциональном спорткомплексе, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

Новая поликлиника в микрорайоне «Ярославский» – первая в Мытищах, построенная группой компаний «ПИК». Это будет объект, рассчитанный на 604 посещения: в смену поликлинику для взрослых смогут посетить 460 человек, а женскую консультацию – 144 человека. Жители микрорайона получат полный набор медицинских услуг – здесь будут работать хирургия, гинекология, стоматология и другие отделения.

Как отметила заведующая поликлиникой №2 Любовь Кикоть, медицинское учреждение будет посещать население, которое проживает в микрорайоне, а это почти 35 тысяч человек, а также те пациенты, которые закреплены за поликлиникой на ул. Матросова, 13.

«Поликлиника на улице Матросова не отвечает современным стандартам. Это приспособленное помещение первого этажа жилого дома. Поэтому уже хочется въехать в новое здание, где всем будет комфортно. Потоки пациентов в новой поликлинике будут маршрутизированы в две смены. Здесь будет обслуживаться практически вся часть новых Мытищ, начиная от улицы Селезнева и заканчивая Волковским шоссе», – сказала Кикоть.

Многофункциональный спортивный комплекс занимает 4 тыс. кв. м и содержит два полноразмерных универсальных зала, зал хореографии, гимнастики – спортивной и классической. В строительстве применены современный материалы и технологии.

Глава округа сообщил, что застройщик обещает сдать объекты уже в сентябре. Они будут укомплектованы всем необходимым оборудованием и к концу сентября будут сданы в эксплуатацию «под ключ». Сегодня, осмотрев объекты, Виктор Азаров дал поручение больше внимания уделить благоустройству.

«Любые учреждения начинаются с прилегающей территории. В плане благоустройства хотелось бы побольше зелени, побольше рекреационных зон, скамеек. Например, летом, при хорошей погоде, ждать приема врача не обязательно внутри поликлиники. Надо для жителей создать все условия», – подчеркнул Виктор Азаров.

Он также сообщил, что со сдачей этих объектов в Мытищах продолжится благоустройство бульвара Распоповой – за застройщиком остаются такие обязательства.