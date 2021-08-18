РИАМО - 18 авг. Компенсация за проведение ПЦР-теста на коронавирус позволит зрителям снизить общую стоимость посещения столичных театров в условиях пандемии, сообщил художественный руководитель Московского губернского театра, народный артист России Сергей Безруков.

Ранее власти порекомендовали московским театрам использовать на входе систему QR-кодов, которые подтверждают защиту зрителей от коронавируса.

«Получается, что человек мало того что заплатил за ПЦР-тест, так еще должен купить билет в театр. Получается, цена похода в театр увеличивается», - сказал Безруков.

Он отметил, что снижение стоимости билета на спектакль или предоставление бесплатных ПЦР-тестов позволили бы собирать полные залы.

Московский губернский театр был создан в 2013 году путем слияния двух подмосковных театров - Московского областного драматического театра им. А. Н. Островского и Московского областного государственного камерного театра. Московский губернский театр находится в столичном районе Кузьминки.

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