РИАМО - 18 авг. Правоохранителям удалось задержать трех подозреваемых в убийстве девушки, которое было совершено в 2001 году, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по столице.

Зимой 2001 года в полицию поступила информация об исчезновении 23-летней девушки. Тогда по данному факту возбуждено уголовное дело.

Выявить причастных к этому преступлению удалось лишь летом этого года. Подозреваемыми оказались ранее судимые мужчины в возрасте от 35 до 38 лет.

Выяснилось, что 20 лет назад на территории торгового центра на Ярцевской улице подозреваемые находились в алкогольном опьянении и под воздействием токсичных веществ.

Они совершили в отношении своей жертвы насильственные действия. Затем избили девушку, сломали ей шею и скинули в коллектор. От полученных травм девушка скончалась.