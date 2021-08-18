РИАМО - 18 авг. С начала эксплуатации в систему-112 Московской области от жителей и гостей региона поступило более 54 млн вызовов, свыше 2,8 млн из них - из Одинцовского округа, сообщает пресс-служба администрации округа.

О результатах работы системы-112 МКУ «Центр гражданской защиты Одинцовского округа» рассказал начальник Единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС) муниципалитета Дмитрий Клевакин. Он отметил, что ЕДДС функционирует в круглосуточном режиме.

«За 6 с лишним лет работы наши сотрудники приняли более 2,8 млн вызовов. <...> С начала 2021 года на номер 112 в муниципалитете поступило уже 348 тыс. звонков. Это примерно 1,6 тыс. вызовов ежедневно», - добавил Дмитрий Клевакин.

Сегодня на региональный номер системы-112 можно обратиться несколькими способами: по телефону, с помощью СМС-сообщения, мобильного приложения «112 МО», программы видеосвязи Skype, а также используя оборудование системы «ЭРА-ГЛОНАСС». В настоящее время рассматриваются возможности внедрения дополнительных способов связи с операторами системы.